Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

В Одессе за поступление в ВУЗ требовали 5 тысяч долларов

В Одессе за поступление в ВУЗ требовали 5 тысяч долларов

В среду, 18 июля, полиция задержала трех работников ВУЗов в Черкасской, Сумской и Одесской областях во время получения взятки. Сумма колебалась в пределах от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“В Одессе декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5000 долларов США. За указанную сумму неправомерной выгоды работники образования обещали помочь с поступлением“ – говорится в сообщении.

Кроме 5 тысяч долларов полицейские изъяли 4 конверта с именами абитуриентов. Всего дополнительно было обнаружено 2600 долларов и 2500 гривен.

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“В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисления в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5000 гривен, а в Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 000 гривен“ – отметили в полиции.

Уголовные производства открыты по ч 3 ст 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье руководительницу ВУЗа поймали на взятке.