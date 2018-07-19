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ВСУ на Донбассе ликвидировали двоих боевиков из России и Молдовы

Комментариев: 2
Один из ликвидированных боевиков был кандидатом в депутаты Парламента Республики Молдова.
Одного наемника уничтожил снайпер
Одного наемника уничтожил снайпер
facebook.com/ukrop.bc

Украинские военные На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

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Об этом в Facebook написал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан. 

Так, 17 июля районе Горловки был ликвидирован гражданин России Андрей Боришполец, который числился в базе Миротоворца. “Оккупанты сообщают про удачный выстрел снайпера ОСы + еще 1 боевика НВФ“, - написал Штефан.

facebook.com/ukrop.bc
facebook.com/ukrop.bc

Второй боевик Олег Бециян из Молдовы был ликвидирован 18 июля. “Террорист подразделения Пятнашка. Глава территориальной организации Бричень партии Патриоты Молдовы. Кандидат в депутаты Парламента РМ“, - уточнил Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

Напомним, 19 июля на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена, а один боевик, который оказался россиянином, был взят в плен.

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Теги: Донбасс, война, ООС, боевики, наемники, ликвидация, молдаванин, россиянин, снайпер, депутат
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Комментариев (2)
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СветБобра    19.07.2018, 15:53
Оценка:  0
СветБобра
Прекрасные новости .
vicinq    19.07.2018, 15:36
Оценка:  +5
vicinq
Хорошая новость.Чище и воздух. а то понаехало ихтамнетов ...Теперь все как надо таки их там точно уже нет.
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