ВСУ на Донбассе ликвидировали двоих боевиков из России и Молдовы

Один из ликвидированных боевиков был кандидатом в депутаты Парламента Республики Молдова.

Украинские военные На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

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Об этом в Facebook написал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан.

Так, 17 июля районе Горловки был ликвидирован гражданин России Андрей Боришполец, который числился в базе Миротоворца. “Оккупанты сообщают про удачный выстрел снайпера ОСы + еще 1 боевика НВФ“, - написал Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Второй боевик Олег Бециян из Молдовы был ликвидирован 18 июля. “Террорист подразделения Пятнашка. Глава территориальной организации Бричень партии Патриоты Молдовы. Кандидат в депутаты Парламента РМ“, - уточнил Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

Напомним, 19 июля на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена, а один боевик, который оказался россиянином, был взят в плен.