Пропал важный свидетель в деле скандальной Зайцевой – СМИ

Пропал ключевой свидетель в деле Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове.

В четверг, 19 июля, адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала о том, что пропал важный свидетель в деле Зайцевой, а именно врач-нарколог Елена Федирко, которая провела первое обследование обвиняемой.

Об этом сообщает Обозреватель.

По словам адвоката, Федирко зафиксировала наличие наркотического опьянения Зайцевой.

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“Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств“, - сообщила Матвеева.

Адвокат рассказала, что экспертам не хватает данных для точных выводов. Если сначала для установления факта наркотического опьянения не хватило 5 мл крови, то сейчас эксперты не могут точно установить скорость.

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“Они брали эти данные с показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться“, - подытожила Матвеева.

Ранее сообщалось о том, что в крови Зайцевой не нашли опиатов.