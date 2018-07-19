Зафиксирована усиленная милитаризация Крыма - Тымчук

Россия стягивает в Крым боевую технику и ракетные комплексы, пишет нардеп Дмитрий Тымчук.

Россия продолжает милитаризировать Крымский полуостров: на территории, неподконтрольной Украине усиленно размещается многочисленный военный контингент. РФ перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов. Об этом стало известно из Facebook-сообщения нардепа Дмитрия Тымчука, координатора группы Информационное сопротивление. В доказательство депутат публикует соответствующие фото.

Тымчук подчеркнул, что деятельность РФ в Крыму приблизила остров к экологической катастрофе. Политик отметил массовые утечки горючего, в том числе в акваторию Черного моря.

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“Критическая экономическая и экологическая ситуация на оккупированной территории АР Крым, а также притеснения местного населения со стороны российских силовиков, негативно влияет на социально-политическую обстановку на полуострове. В связи с чем, Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области“, - говорится в сообщении.

Также Тымчук заявил о том, что спецслужбы России в Крыму планируют провести в конце июля-начале августа ряд провокаций на территории АР Крым, в том числе – теракты с массовыми жертвами.

“Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим). Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особо преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти в вооруженной агрессии против Украины“, - написал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что к санкциям ЕС по Крыму присоединилось пять стран.