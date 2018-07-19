Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зафиксирована усиленная милитаризация Крыма - Тымчук

Комментариев: 8
Россия стягивает в Крым боевую технику и ракетные комплексы, пишет нардеп Дмитрий Тымчук.
Зафиксирована усиленная милитаризация Крыма - Тымчук
© facebook.com/dmitry.tymchuk
Фото 1/5
  • Россия продолжает усиленную милитаризацию Крыма
Зафиксирована усиленная милитаризация Крыма - Тымчук
Россия продолжает усиленную милитаризацию Крыма
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Россия продолжает милитаризировать Крымский полуостров: на территории, неподконтрольной Украине усиленно размещается многочисленный военный контингент. РФ перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов. Об этом стало известно из Facebook-сообщения нардепа Дмитрия Тымчука, координатора группы Информационное сопротивление. В доказательство депутат публикует соответствующие фото.

Тымчук подчеркнул, что деятельность РФ в Крыму приблизила остров к экологической катастрофе. Политик отметил массовые утечки горючего, в том числе в акваторию Черного моря.

Читай также: Порошенко: ЕС вводит санкции из-за моста в Крым

“Критическая экономическая и экологическая ситуация на оккупированной территории АР Крым, а также притеснения местного населения со стороны российских силовиков, негативно влияет на социально-политическую обстановку на полуострове. В связи с чем, Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области“, - говорится в сообщении.

Также Тымчук заявил о том, что спецслужбы России в Крыму планируют провести в конце июля-начале августа ряд провокаций на территории АР Крым, в том числе – теракты с массовыми жертвами.

“Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим). Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особо преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти в вооруженной агрессии против Украины“, - написал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что к санкциям ЕС по Крыму присоединилось пять стран. 

Поделись:
Теги: Украина, Крым, Россия, милитаризация, оккупация, оружие, боевая техника, Тымчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
KIBARG    19.07.2018, 16:26
Оценка:  -2
KIBARG
Если только вся эта техника не надувная
СветБобра    19.07.2018, 16:16
Оценка:  -5
СветБобра
В нынешней позиционной войне весь этот металлохлам не поможет, особенно в крымской степи. Крым российским оккупантам не удержать.
Shurat44    19.07.2018, 16:19
Оценка:  +4
Shurat44
Боцман_Бобза ты?
Alex_Shadow    19.07.2018, 16:14
Оценка:  0
Alex_Shadow
если мост убрать, то они там и останутся )
Shurat44    19.07.2018, 16:04
Оценка:  -2
Shurat44
И что ? усилилась да и усилилась, какое нам до того дело, или страшно стало?
СветБобра    19.07.2018, 16:17
Оценка:  -3
СветБобра
Гуано не вызывает страх. Гуано вызывает чувство брезгливости.
Shurat44    19.07.2018, 16:19
Оценка:  -4
Shurat44
так за чем заходишь и читаешь то от чего брезгуешь, фитишист?
Den2009    19.07.2018, 16:25
Оценка:  -2
Den2009
Только какого члена за Крым расплачивается Донбасс?????????
Какого Вова сделал его жертвой????????
СветБобра    19.07.2018, 17:06
Оценка:  0
СветБобра
рассианам все равно кого грабить и убивать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь