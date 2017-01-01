Луценко рассказала, как реализуют закон о борьбе с домашним насилием

По словам нардепа, принятие закона являет собой самую легкую часть пути.

Луценко считает, что не все министерства готовы к изменению сознания facebook.com/i.lutsenko

Нардеп Ирина Луценко рассказала, как будет реализовываться новый закон о противодействии домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Об этом она написала в Facebook по результатам встречи с представителями общественных организаций.

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По словам Луценко, в рамках внедрения закона о противодействии домашнему насилию необходимо скоординировать работу всех ответственных службы вокруг жертвы домашнего насилия, а не заставлять ее бегать со своей проблемой по разным ведомствам.

“Нам пришлось заменить понятие гендерно обусловленное насилие, против которого выступало подавляющее большинство депутатов, термином насилие по признаку пола. Но механизмы противодействия домашнему насилию нам удалось провести... Действует рабочая группа в составе представителей основных ведомств, ответственных за выполнение принятого закона. Надо наработать и принять сотни подзаконных актов, инструкций, положений, стандартов и согласовать все это между разными министерствами и ведомствами, чтобы закон заработал“, - написала Ирина Луценко.

Депутат отметила, что принятие закона являет собой самую легкую часть пути.

“Сейчас гораздо труднее, ведь не все министерства готовы к изменению сознания. Эти изменения заключаются в том, что исполнительная власть должна строить свою работу вокруг человека, а не наоборот. Некоторые чиновники до сих пор думают, что человек должен бежать со своей проблемой в одно министерство, потом в другое, потом в третье, потом еще, и еще, и еще... Так больше не будет. Человек, гражданин Украины, должен получать помощь комплексно. Именно такая логика нашего закона: все соответствующие службы работают вокруг жертвы домашнего насилия. А также работают с обидчиком, ведь коррекция поведения - неотъемлемая часть процесса выхода из ситуации“, - пояснила Луценко.

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Нардеп выразила надежду, что уже на сентябрь можно будет выйти на согласование подзаконных актов, будет создан соответствующий реестр, национальная горячая линия и другие инструменты помощи.

“А дальше уже включится гражданское общество и общественные организации. Их задача - мониторить исполнение закона и заставить органы исполнительной власти понять, что человек сейчас стоит в центре, вокруг него должно все крутиться. Будет трудно, очень трудно, ведь изменить сознание - это самое трудное, что нужно сделать“, - добавила Луценко.

Ранее Ирина Луценко заявила, что Украина ежегодно теряет от домашнего насилия 5 млрд грн.

Напомним, 12 января в Украине вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении домашнего насилия.