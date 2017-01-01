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В Николаеве пьяный нападал с ножом на прохожих и притворялся больным

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Чтобы избежать задержания, агрессивный пьяница имитировал припадок.
Пьяница с ножом имитировал приступ, чтобы избежать задержания
Пьяница с ножом имитировал приступ, чтобы избежать задержания
.facebook.com/mykolaivpolice

В Николаеве задержали пьяного нарушителя, который приставал с прохожим с ножом. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Об агрессивном человеке на линию 102 было сообщено в среду, 18 июля. Звонившие заявили, что на улице Космонавтов возле рынка Клаксон неизвестный мужчина цепляется к прохожим и пугает их ножом. 

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Когда полицейские прибыли на место, то заметили, что агрессор был сильно пьян. Он игнорировал голосовые приказы правоохранителей. Пришлось класть пьяного на землю, применив силу, и надевать наручники. 

После этого мужчина начал громко кричать, что ему плохо и начал биться в судорогах. Стражами порядка было немедленно вызвана бригада скорой помощи. После осмотра врачами было установлено, что гражданин госпитализации не нуждается, а приступ он сымитировал.

Патрульные доставили 34-летнего правонарушителя в Ингульский отдел полиции и передали следователю для дальнейших выяснений. 

Напомним, 8 июля сообщалось, что в Киеве мужчина с ножом бросался на копов. В ходе задержания, ему пришлось прострелить ногу. 

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Теги: Николаев, пьяный, нападение, нож, полиция, приступ, притворство
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