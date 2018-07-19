Путин считает обострение на Донбассе "серьезным риском"

Глава РФ также пригрозил НАТО "соразмерными шагами" в случае включения в Альянс Украины и Грузии.

Президент РФ Владимир Путин назвал возможное обострение на Донбассе одним из основных рисков в сегодняшней внешнеполитической сфере.

Об этом он заявил выступая на совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях, передает пресс-служба Путина.

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“Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути. Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования этой кризисной ситуации“, - сказал он.

Путин также заявил , что российские власти “будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России“, и предупредил “иностранных коллег“ о последствиях попыток включить Украину или Грузию в “военную орбиту“ НАТО.

Ранее российские СМИ сообщали, что правительство РФ разрабатывает пакет санкций против Украины.

До этого, 17 июля, Путин заявил, что если Украина или Грузия вступят в НАТО, то реакция со стороны России “будет крайне негативной“.