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Тут небольшие "ашипки": В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

Комментариев: 1
Памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с участием актрисы.
Депутат облсовета обнаружил на памятнике ошибку
Депутат облсовета обнаружил на памятнике ошибку
dozor.kharkov.ua

В Харькове в сквере по улице Тринклера открыли памятник актрисе Людмиле Гурченко. Об этом сообщает Городской дозор.

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Памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.

В мероприятии приняли участие харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.

В то же время, депутат облсовета Дмитрий Булах написал в Facebook, что На табличке на памятнике Гурченко “наблюдатели“ нашли несколько грамматических ошибок.

“Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет. Все как обычно, как всегда. Системно, четко, уверенно“, - написал он.

Идея установить памятник принадлежала Геннадию Кернесу
Идея установить памятник принадлежала Геннадию Кернесу
facebook.com/dmytro.bulakh

Напомним, 11 июня в Киеве прямо под Андреевской церковью появилась скульптура Джека Дэниела - основателя бренда виски Jack Daniel's. 

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Теги: памятники и монументы, Харьков, фото, памятник, Гурченко
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Комментариев (2)
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Woodbrother    20.07.2018, 12:44
Оценка:  0
Woodbrother
Памятник прекрасный.
Коцман__Бобза    20.07.2018, 12:14
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Английский турист смотрит телевизор в московском отеле. Щелкает кнопками пульта и видит, что одновременно по двум каналам идут сюжеты с Гурченко. Турист переводчику:

- Однако этот трансвестит очень у вас популярен...
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