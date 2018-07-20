Тут небольшие "ашипки": В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко
В Харькове в сквере по улице Тринклера открыли памятник актрисе Людмиле Гурченко. Об этом сообщает Городской дозор.
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Памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.
В мероприятии приняли участие харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.
В то же время, депутат облсовета Дмитрий Булах написал в Facebook, что На табличке на памятнике Гурченко “наблюдатели“ нашли несколько грамматических ошибок.
“Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет. Все как обычно, как всегда. Системно, четко, уверенно“, - написал он.
Напомним, 11 июня в Киеве прямо под Андреевской церковью появилась скульптура Джека Дэниела - основателя бренда виски Jack Daniel's.
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