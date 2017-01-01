НАПК уличили в размещении заказных материалов в СМИ после атаки на антикоррупционщиков

Глава Нацагенства по предотвращению коррупции Александр Мангул распространяет "джинсу" через СМИ, пытаясь таким образом отбелить репутицию органа после его атаки на антикоррупционых активистов с ОО "Инициативы будущего" в защиту главы бюджетного комитета ВР и президента Федерации футбола Андрея Павелко

Об этом сообщают Комментарии со ссылкой на блог главы PR-департамента траблшутинговой компании Underdog The UnLawyers Ирины Ковальчук.

Глава отметила, что речь идет о ряде публикаций в "Антикоре", "Вголосе" и пр. касаемо "разоблачения неких мошенников, делающих заявления от имени НАПК", источником информации для которых выступил неизвестный член Общественного совета Агентства.

"Заказной материал на "Вголосе" - первом ресурсе, разместившем ее – появился 12 июля, тогда, как официальное заявление - изрядно исправленное и лишенное радикальных высказываний - самого НАПК появилось на официальном ресурсе органа (странице в Facebook) лишь 16 июля. Кто, кроме Мангула, мог сообщить СМИ эту информацию? Ведь встреча была личная, а значит, только ее участники могли знать подробности", - говорится в заявлении.

При этом она подчеркнула: потребность прибегнуть к услугами СМИ с сомнительной репутацией возникла в НАПК в связи с "щекотливостью" поднятой выкрывателями с "Инициатив будущего" темы – сроками проведения Агентством проверки Павелко, - о чем свидетельствует то, что изначальное заявление Мангула о закрытии вопроса и передаче дела в суд через неделю "было изменено уже через 2 дня, "когда НАПК резко заявило, что времени для этого надо намного больше".

"Единственное, что напрашивается – НАПК поторопились с публичными заявлениями и получили за это "по шапке" от власти. Вот и гонит рука об руку с Павелко "джинсу" на сомнительных сайтах в надежде себя оправдать. Сайты, надо сказать, одни и те же, стилистика изложения "заказух" от Павелко и НАПК – одна и та же, и, копирайтер, видимо, один и тот же", - резюмирует Ковальчук.

По мнению Ирины, в данная ситуация стала результатом непрофессиональных действий PR-команды чиновника, замешанного в скандале.