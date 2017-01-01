Появились скандальные данные о фальсификации в расследовании о вырубке лесов

Отчет британской неправительственной организации Earthsight о нелегальной лесозаготовке и коррупции в Украине мог быть сфальсифицирован с целью оклеветать руководство украинских лесхозов.

Об этом в интервью изданию Ресурс заявил правозащитник и председатель черновицкой организации “Стоп коррупция“ Николай Петиченко, который, сотрудничал с Earthsight в рамках подготовки данного отчета, сообщает Realist.

“Я занимался расследованием незаконной вырубки лесов на Буковине. У меня были на руках необходимые документы, фото, видеодоказательства. Тогда ко мне обратилась сотрудница этой организации, попросившая предоставить ей информацию, которую я “накопал“. Когда вышел доклад, я был очень удивлен, потому что они использовали мою информацию, наши фотографии и видео, но полностью ее исказили. Получилось так, что оклеветали нормальные государственные лесничества, обвинив, при этом, и тех, кто “крышует“ незаконную вырубку и контрабанду леса, - рассказал он Петиченко.

По словам активиста, к фальсификации этих данных причастен политик Остап Еднак, который лоббирует незаконный экспорт древесины в Европу и имеет связи в правительстве и Верховной Раде.

“Ведь почему тогда в расследовании нет данных о тех фирмах-прокладках, которые работают на [Максима] Бурбака (председатель фракции “Народный Фронт“ в Верховной Раде). У него под контролем таможня, биржа, все проходят через него, тогда как в докладе речь идет о более старых схемах“, - уточняет эксперт.

По всей видимости, считает активист, Еднак хочет со скандалом заменить директоров лесничеств и посадить на их должности своих людей.

“Это позволит пилить лес по-черному без всякого контроля. Здесь ему помогают так называемые псевдоактивисты, которые находятся под его опекой. Та же карпатская лесная варта сильно претендует на должность директора нацпарка. А это очень лакомый кусок. Директор почти никому не подчиняется. Поэтому и они воюют против нацпарков и лесхозов. Еще одна причина - потребность посадить лесхозы на получение лицензий на экспорт“, - резюмирует активист.