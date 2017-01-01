Массовое отравление в лагере под Донецком: появились подробности

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что врач сознательно сделала запись в журнале, что у детей проявления ОРЗ, а не серьезной инфекции.

Со стороны администрации отсутствовало реагирования на первые жалобы детей на плохое самочувствие. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает пресс-служба омбудсмена Людмилы Денисовой, которая посетила лагерь Орленок в Донецкой области, где массово отравились дети.

Отмечается, что врач подозревала, что у детей какая-то серьезная инфекция, но сознательно сделала запись в журнале, что у детей проявления ОРЗ.

"Вместо того, чтобы срочно обращаться в санэпидемиологические службы, они с директором решили подождать до утра", - рассказала омбудсмен.

Проводятся необходимые медицинские исследования, результаты которых сообщат 20 июля.

Денисова также указала на плохие условия проживания детей в этом лагере.

"Лагерь закрыт и открывать его сейчас нельзя. Ужасное состояние пищеблока, ужасные подушки и одеяла - как можно было класть на них детей? В маленьких комнатах - по 12 кроваток. Такое отношение к детям шокирует", - подчеркнула омбудсмен.

Кроме этого, Людмила Денисова посетила лагерь Ястребок, который имеет того же владельца, что и Орленок.

"Моя главная задача была проверить и предупредить. Здесь позавчера пятеро детей обратились к врачу с жалобами на животики. И было опасение, что повторится такая же ситуация, как в Орленке. Но, слава Богу, этого не произошло, детки здоровы" - отметила омбудсмен.

В целом, ситуация в лагере Ястребок лучше, чем в Орленке, но и там, по словам Денисовой, наблюдается халатность руководства - врачом не указаны даты посещения детьми медпункта, отсутствуют пробы на продуктах питания, пищеблок в ненадлежащем состоянии.

Также в одном корпусе проживают и девочки, и мальчики. В них одна уборная на всех. Девушки и парни-вожатые также живут в одной комнате.

Все действия государственных органов, причастных к расследованию массового заболевания детей в лагере Орленок, находятся на контроле уполномоченного. Также она направила обращение к председателю Донецкой ОГА и к министру здравоохранения Украины с просьбой немедленно проверить причины, которые привели к отравлению детей.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере Орленок возросло до 94 человек.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вероятной причиной отравления в детском лагере Орленок стала инфекция сальмонеллеза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet