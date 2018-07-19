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Священник пытался вывезти в РФ более миллиона гривен

Комментариев: 5
Суд конфисковал у священника Киево-Печерской лавры незадекларированных 52,7 тысяч долларов.
В декларации священник Киево-Печерской лавры отметил, что везет ручную кладь и валюту в сумме 70 евро
В декларации священник Киево-Печерской лавры отметил, что везет ручную кладь и валюту в сумме 70 евро
УНН

Служитель Киево-Печерской лавры, следуя в качестве пассажира поезда Киев-Москва, вез через таможенную границу Украины незадекларированную валюту. При осмотре личных вещей у него обнаружили $52,7 тысяч (почти 1,4 млн грн), сообщает Судебная власть Украины.

Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения – недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения, конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Адвокат священника подал апелляцию с просьбой освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку священник осознанно не задекларировал средства, которые перемещал через таможенную границу Украины.

В декларации священник Киево-Печерской лавры отметил, что везет ручную кладь и валюту в сумме 70 евро. Кроме того, в ходе устного опроса он также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни каких-либо других товаров и предметов, которые подлежали обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает.

Ранее в Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda.

 

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Теги: Россия, суд, контрабанда, граница, валюта, Лавра, священник, арест, Киево-Печерская Лавра, священнослужитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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yalanga    19.07.2018, 20:53
Оценка:  -1
yalanga
отправить в Рим к Папе! пусть сначала выяснят священник ли он вообще, а если таки церковнослужащий - пусть покается и по правилам церкви отмаливает грехи. Папа решит как правильно, а Бог всесущий и воздаст по делам!
illusive    19.07.2018, 20:55
Оценка:  +1
illusive
Это подчиненный не Папы,
а Педрила Гундяева
shurag    19.07.2018, 20:51
Оценка:  +1
shurag
церковный бизнес
illusive    19.07.2018, 20:49
Оценка:  +2
illusive
Прикольно: средства на "восстановление Лавры"
попик вез почему-то в противоположную сторону))
vicinq    19.07.2018, 20:18
Оценка:  +5
vicinq
Воры брехливые и подлецы нас учат честной жизни !
maxim197003    19.07.2018, 20:15
Оценка:  +7
maxim197003
Мацковский заробитчанин вёз заработанное домой...
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