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Отравление в лагере на Донбассе: названа причина

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В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
Кухня в лагере Орленок
Кухня в лагере Орленок
Пресс-служба прокуратуры Донецкой области

У 18 из 94 пострадавших при отравлении в детском лагере Орленок в Донецкой области диагностирована острая дизентерия Зонне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 19 июля.

Там отметили, что Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения установил причину вспышки острой кишечной инфекции в Орленке. Согласно сообщению, заболевание вызвали шигеллы (бактерии возбудители) дизентерии Зонне.

В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В ведомстве сообщили, что больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что врач сознательно сделала запись в журнале, что у детей из лагеря проявления ОРЗ, а не серьезной инфекции.

 

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Теги: дети, Минздрав, Донецкая область, МОЗ, лагерь, отравление
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Источник: korrespondent.net

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