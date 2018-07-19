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В Украине насчитали почти 300 тысяч рабов

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Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.
В Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства
В Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства
КиевВласть

В Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса рабства, опубликованные на сайте организации.

Отмечено, что Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.

Согласно данным из таблицы, приблизительная доля тех, кто живет в Украине в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000 человек.

Как сообщается, среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства, где Беларусь - на первом, а Россия - на восьмом. Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тысячу.

При этом отмечается, что реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

В свою очередь соседняя Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире, причем один из каждых десяти граждан КНДР пострадал от этой практики.

В докладе определяется современное рабство как рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад.

Перед этим в МВД заявляли, что Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми.

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Теги: рейтинг, индексы, индекс, рабы, рабство, уровень жизни, сексуальное рабство, рейтинги, коммунальное рабство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Coюзник    19.07.2018, 22:19
Оценка:  0
Coюзник
Капец!!! Убивают такие рейтинги .... А ещё 100 стран??? В которые этих доморощенных исследователей просто не пустили
Coюзник    19.07.2018, 22:24
Оценка:  0
Coюзник
А наши .... сразу хватаются и кричат ... Ай-яй-яй какая Украина плохая ... даже не пробуя разобраться что за цифры, откуда появились. Только бы обелить грязью страну в которой жувут
Firstfurion    19.07.2018, 21:59
Оценка:  +1
Firstfurion
Да нет у нас рабов, дураков много...
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