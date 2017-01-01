На Донбассе за сутки 18 обстрелов, ранен боец

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были уничтожены, еще один ранен.

Тяжелое вооружение за минувшие сутки не применялось mil.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Тяжелое оружие не применялось. Ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке.

Противник проявлял активность по всем направлениям и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

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“Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия“, - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, трое сепаратистов погибли и один ранен.

Также в течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий был ранен.

Напомним, 18 июля на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена. Украинские бойцы сразу вступили в бой, по итогу которого удалось взять в плен россиянина и ликвидировать двоих боевиков.

Также, украинские военные 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.