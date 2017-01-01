На Николаевщине кровавое ДТП с фурой и автобусом: много жертв

5 человек погибло и 12 пострадало при столкновении автобуса с фурой на трассе Киев-Одесса.

В пятницу, 20 июля, в Николаевской области произошла кровавая авария с рейсовым автобусом Volkswagen и фурой. Жертвами происшествия стали 5 человек, еще 12 пострадали. Авария произошла на трассе Киев-Одесса неподалеку от ПГТ Кривое Озеро, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Одесса mk.npu.gov.ua

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Рейсовый автобус Volkswagen с белорусской регистрацией следовал по маршруту Одесса – Гомель. На трассе он столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным остановился у обочины из-за поломки.

5 человек погибло, 12 пострадало mk.npu.gov.ua

В результате аварии водитель и четверо пассажиров автобуса погибли на месте, еще 12 госпитализировали в ближайшую больницу с травмами разной степени тяжести. На данный момент полиция устанавливает данные потерпевших, а также обстоятельства случившегося ДТП. Назначено проведение экспертиз.

Напомним, в этот же день в Киеве разбился мотоцикл: один человек погиб, второго доставали из озера.