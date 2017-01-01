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В Одессе квартира провалилась в подвал

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Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
В ГСЧС сообщили о частичном обрушении квартиры в подвал
В ГСЧС сообщили о частичном обрушении квартиры в подвал
odesa.dsns.gov.ua

В одном из жилых домов города Одессы произошло необычное ЧП: квартира провалилась в подвал. Об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области. 

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“19 июля в службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении квартиры в одноэтажном многоквартирном жилом доме по улице Черноморского казачества“, - говорится в сообщении спасателей. 

По данным ГСЧС, в двухкомнатной квартире произошло обрушение пола в подвальное помещение. Погибших и пострадавших нет. Причину обрушения устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в Праге во время ремонта обвалился дом. Серьезно пострадало трое украинских заробитчан. 

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Теги: Одесса, обрушение, обвал, квартира, подвал, ГСЧС
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