В Одессе квартира провалилась в подвал
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
В одном из жилых домов города Одессы произошло необычное ЧП: квартира провалилась в подвал. Об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.
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“19 июля в службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении квартиры в одноэтажном многоквартирном жилом доме по улице Черноморского казачества“, - говорится в сообщении спасателей.
По данным ГСЧС, в двухкомнатной квартире произошло обрушение пола в подвальное помещение. Погибших и пострадавших нет. Причину обрушения устанавливают специалисты.
Напомним, ранее в Праге во время ремонта обвалился дом. Серьезно пострадало трое украинских заробитчан.