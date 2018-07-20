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В Киеве с 1 августа изменятся цены на воду и тепло

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Нацкомиссия установила тарифы на услуги Киевтеплоэнерго.
Киевтеплоэнерго начнет выполнять функции Киевэнерго
Киевтеплоэнерго начнет выполнять функции Киевэнерго
zib.com.ua

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы для Киевтеплоэнерго на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно порядка формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировки и поставки.

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 августа устанавливаются тарифы:

  • на отпуск электрической энергии - 182,83 коп/кВтч;
  • на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой - 783,09 грн/Гкал;
  • на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 476,04 грн/Гкал;
  • на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1185,21 грн/Гкал;
  • на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей - 1184,57 грн/Гкал.

“Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно вести хозяйственную деятельность. Мы надеемся, что вскоре будет решен вопрос заключения соглашения с НАК Нафтогаз и мы вернем людям горячую воду и в плановом режиме продолжим готовить город к зиме“, - сообщил Пантелеев.

Накануне Пантелеев заявил, что из-за отсутствия соглашения с Нафтогазом с 1 августа жители Киева могут снова остаться без горячей воды, возможны перебои с электричеством.

Напомним, 19 июля Хозяйственный суд Киева постановил, что ни Киевтеплоэнерго, ни территориальная община не являются ответственными за долг Киевэнерго перед Нафтогазом.

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Теги: Киевтеплоэнерго, Киевэнерго, КГГА, тарифы, вода, тепло
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Комментариев (5)
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SWATMIROTVOREC    20.07.2018, 14:16
Оценка:  +5
SWATMIROTVOREC
Прекрасная новость, обожаю такие новости, люди на Майдане погибали не зря!!!!!
svinger    20.07.2018, 14:16
Оценка:  +3
svinger
Статья ни о чём. Так и не ясно, на сколько и в какую сторону изменятся цены. Может прокомментируете?
Alex_Shadow    20.07.2018, 14:16
Оценка:  +8
Alex_Shadow
А может с религиозных организаций тоже брать в полной мере? Тогда и повышать тарифы не надо будет. Налоги пусть тоже начнут платить. С чего вдруг им такие льготы?
para-trooper    20.07.2018, 14:16
Оценка:  0
para-trooper
тоже не понимаю, с чего это им такие льготы.
неудивительно, что потом под вывесками религиозных организаций идет тупо отмыв бабла
Olga5505    20.07.2018, 14:16
Оценка:  +2
Olga5505
как это ни о чем? Пол города сидит без горячей воды и неизвестно сколько еще будет сидеть еще возможны перебои с электричеством . Одним словом Охренеть
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