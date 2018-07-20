В Киеве с 1 августа изменятся цены на воду и тепло

Нацкомиссия установила тарифы на услуги Киевтеплоэнерго.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы для Киевтеплоэнерго на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно порядка формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировки и поставки.

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 августа устанавливаются тарифы:

на отпуск электрической энергии - 182,83 коп/кВтч;

на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой - 783,09 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 476,04 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1185,21 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей - 1184,57 грн/Гкал.

“Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно вести хозяйственную деятельность. Мы надеемся, что вскоре будет решен вопрос заключения соглашения с НАК Нафтогаз и мы вернем людям горячую воду и в плановом режиме продолжим готовить город к зиме“, - сообщил Пантелеев.

Накануне Пантелеев заявил, что из-за отсутствия соглашения с Нафтогазом с 1 августа жители Киева могут снова остаться без горячей воды, возможны перебои с электричеством.

Напомним, 19 июля Хозяйственный суд Киева постановил, что ни Киевтеплоэнерго, ни территориальная община не являются ответственными за долг Киевэнерго перед Нафтогазом.