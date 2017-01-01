В Запорожье бросили гранату во двор частного дома

С места происшествия изъяты металлические части и микрочастицы. Назначены судебные экспертизы.

Дом, во дворе которого прогремел взрыв Нацполиция Украины

В Запорожье в ночь на 20 июля произошел взрыв во дворе частного дома по улице Первомайской. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

“В Запорожье неизвестный бросил взрывоопасный предмет на территорию домовладения, в результате чего произошел взрыв“, - говорится в сообщении.

О взрыве правоохранителям сообщила хозяйка дома, которая увидела, как неизвестный мужчина бросил предмет, после чего произошел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.

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“Предварительно установлено, что взрыв вызвала граната. С места происшествия изъяты металлические части и микрочастицы. Назначены судебные экспертизы“, - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Напомним, ночь на 18 июля, в селе Гордашовка Тальновского района неустановленные лица бросили две боевые гранаты во двор, принадлежащего депутату Черкасского облсовета Александру Короткову.

Ранее, 16 июля, в поселке Щурово под Славянском (Донецкая область) 62-летний охранник пансионата после конфликта с отдыхающими бросил в сторону оппонентов гранату, в результате чего два человека получили ранения.