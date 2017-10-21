В магазине Киева заметили голубя, поедающего пиццу
Птица прогуливалась в лотке с выпечкой и ела пиццу.
В одном из киевских супермаркетов заметили голубя, который лакомился выпечкой. Соответствующее видео было опубликовано на Уoutube.
Судя по видео, птица прогуливалась в лотке с выпечкой, после чего взлетела к крыше магазина.
Голубь в киевском супермаркете ест пиццу
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Ранее в Сети опубликовали видео с котом, который был замечен поедающим мясную продукцию в одном из столичных супермаркетов.
Также ранее Команда спасения животных вызволила из столичного супермаркета кота, который поселился в мясном отделе не хотел добровольно уходить.