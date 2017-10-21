В магазине Киева заметили голубя, поедающего пиццу

Птица прогуливалась в лотке с выпечкой и ела пиццу.

Вскоре голубь взлетел к крыше магазина cкриншот из видео

В одном из киевских супермаркетов заметили голубя, который лакомился выпечкой. Соответствующее видео было опубликовано на Уoutube.

Судя по видео, птица прогуливалась в лотке с выпечкой, после чего взлетела к крыше магазина.

Голубь в киевском супермаркете ест пиццу 0:00 / 00:09

Ранее в Сети опубликовали видео с котом, который был замечен поедающим мясную продукцию в одном из столичных супермаркетов.

Также ранее Команда спасения животных вызволила из столичного супермаркета кота, который поселился в мясном отделе не хотел добровольно уходить.