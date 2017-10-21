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В магазине Киева заметили голубя, поедающего пиццу

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Птица прогуливалась в лотке с выпечкой и ела пиццу.
Вскоре голубь взлетел к крыше магазина
Вскоре голубь взлетел к крыше магазина
cкриншот из видео

В одном из киевских супермаркетов заметили голубя, который лакомился выпечкой. Соответствующее видео было опубликовано на Уoutube.

Судя по видео, птица прогуливалась в лотке с выпечкой, после чего взлетела к крыше магазина.

Голубь в киевском супермаркете ест пиццу
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Ранее в Сети опубликовали видео с котом, который был замечен поедающим мясную продукцию в одном из столичных супермаркетов.

Также ранее Команда спасения животных вызволила из столичного супермаркета кота, который поселился в мясном отделе не хотел добровольно уходить.

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Теги: Киев, видео, голуби, птица, пицца, Супермаркет, магазин
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