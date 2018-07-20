В Житомирской области в ДТП с фурой и автобусом погибли 10 человек

Еще десять пассажиров автобуса получили травмы различной степени.

На месте работают спасатели и медики zt.npu.gov.ua

В Житомирской области на 127 км автодороги Киев-Чоп в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в районе села Глубочинцы. Маршрутка, вероятно Киев - Ровно, двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.

Количество жертв может увеличиться zt.npu.gov.ua

Причины ДТП устанавливаются zt.npu.gov.ua

На месте работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.

Кровавое ДТП на трассе Киев-Чоп с автобусом и фурой 0:00 / 00:17

Напомним, 20 июля в Николаевской области произошла кровавая авария с рейсовым автобусом Volkswagen и фурой. Жертвами происшествия стали 5 человек и еще десяток пострадали.