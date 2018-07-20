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В Житомирской области в ДТП с фурой и автобусом погибли 10 человек

Комментариев: 3
Еще десять пассажиров автобуса получили травмы различной степени.
На месте работают спасатели и медики
На месте работают спасатели и медики
zt.npu.gov.ua

В Житомирской области на 127 км автодороги Киев-Чоп в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в районе села Глубочинцы. Маршрутка, вероятно Киев - Ровно, двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом. 

Количество жертв может увеличиться
Количество жертв может увеличиться
zt.npu.gov.ua
Причины ДТП устанавливаются
Причины ДТП устанавливаются
zt.npu.gov.ua

На месте работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.

Кровавое ДТП на трассе Киев-Чоп с автобусом и фурой
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Напомним, 20 июля в Николаевской области произошла кровавая авария с рейсовым автобусом Volkswagen и фурой. Жертвами происшествия стали 5 человек и еще десяток пострадали.

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Теги: Житомирская область, фура, автобус, ДТП, погибшие
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Комментариев (2)
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ultradetka    20.07.2018, 14:16
Оценка:  +5
ultradetka
Я за отмену маршруток,я за автобусы рейсовые,большие!С обязательно оборудованными местами ремнями безопасности.
ultradetka    20.07.2018, 14:16
Оценка:  +1
ultradetka
У меня папа в дтп погиб,это такая боль страшная...особенно,когда осознаешь,что не по его вине.Это горе в семьях и слезы на всю жизнь.
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