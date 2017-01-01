В Одессе захватили ректорат медуниверситета

Утром в ректорат ворвались неизвестные. На месте находятся замначальника районного отдела полиции в сопровождении нескольких правоохранителей.

В здание Одесского медицинского университета в пятницу, 20 июля, прорвались неизвестные лица. Об этом в соцсети Instagram сообщает пресс-служба учебного заведения.

“Ректорат ОНМедА захвачен силой“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что действия неизвестных контролирует внефракционный народный депутат Сергей Мельничук. Эту информацию также подтвердил нардеп Игорь Мосийчук.

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“Прямо сейчас группа боевиков под руководством нардепа-тушки Сергея Мельничука захватывают Одесский национальный медицинский университет. Считаю действия Мельничука рейдерством и требую немедленного вмешательства правоохранительных органов и лично Генерального прокурора Юрия Луценко в ситуацию, которая сейчас происходит в Одессе. Все кадровые вопросы в Одесском национальном медуниверситете должны решаться исключительно законным цивилизованным способом, - как споры в суде, - а не с помощью вооруженных титушек Мельничука!“ - подчеркнул он.

В то же время экс-ректор университета Валерий Запорожан, уволенный с должности приказом МОЗ от 17 июля, написал в соцсети Facebook, что произошел “силовой захват“.

“Ломают двери и запугивают сотрудников. Полиция бездействует, были предупреждены о захвате, и не спешат на вызов“, - сообщил Запорожан.

Как пишет Одесса-медиа, в данном вузе идет борьба за пост ректора.

На месте находятся замначальника районного отдела полиции в сопровождении нескольких правоохранителей. Лица, ворвавшиеся в учебное заведение, пустили его в приемную.

Ранее в Одессе несколько десятков активистов ВО Свобода вошли в гостиницу Большая Московская на улице Дерибасовской. Владельцы гостиницы восприняли происходящее как захват.

Также ранее студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявляли о бессрочной забастовке.