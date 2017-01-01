Супрун развенчала мифы об артериальной гипертензии

И.о министра Здравоохранения рассказала об артериальной гипертензии и о распространенных мифах, которыми овеяно это заболевание.

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала об опасной “болезни взрослых“ – артериальной гипертензии. Чиновница в очередной раз поспешила разрушить мифы и поделиться своими взглядами на течение и лечение болезни. Соответствующий пост появился на странице Супрун в Facebook.

Сосуды, транспортируя кровь, выдерживают давление ежедневно. Обычно они прекрасно с этим справляются, однако когда-то идет не так и давление повышается и долго держится на высоком уровне, человек может начать болеть опасную болезнь - артериальную гипертензию.

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“В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление. Из-за этого возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности“, - написала Супрун, добавив перечень мифов, касающихся артериальной гипертензии, и конечно же – их развенчание:

Миф 1: Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь. Если болели родители, то мне этого не избежать.

Правда: Наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии. Однако это не означает 100% вероятности развития заболевания. Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему.

Миф 2: АГ болеют люди старшего возраста, поэтому молодым не стоит беспокоиться.

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Правда: болезнь может поражать не только взрослых всех возрастов, но и даже детей. В последнее время наблюдается тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи, в основном это связано с распространением ожирения, нездорового питания, малоподвижным образом жизни и вредными привычками. Кроме того, часто болезнь может долго оставаться не обнаруженной, потому что большинство людей не обращают внимания на эту проблему в молодом возрасте.

Миф 3: Лекарства нужно принимать только тогда, когда плохо.

Правда: Это очень распространенное заблуждение, которая стоит здоровья, а иногда и жизни пациентам. Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (инсульта, инфаркта, поражения почек, сосудистой деменции и т.д.) помимо соблюдения здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения.

Постоянный прием лекарств должен нормализовать давление. Для этого нужно регулярно (!) Принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигать вашего целевого давления.

Миф 3: Понятие “рабочего“ давления

Правда: Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как они не имеют никаких жалоб и негативных чувств при этом. Это не значит, что лечиться не нужно.

АГ важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей - при отсутствии значительного дискомфорта и боли постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки. Сначала эти изменения никак себя не проявляют и их можно обнаружить только с помощью специальных исследований.

Миф 4: Для лечения достаточно “прокапаться“ 1-2 раза в год.

Правда: В многочисленных исследованиях доказано, что регулярное лечение болезни и здоровый образ жизни способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых катастроф. Научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.

Супрун добавила, что для взрослого здорового человека средние показатели артериального давления - это 120/80 мм Однако в зависимости от возраста, образа жизни, жизненных обстоятельств и других индивидуальных факторов эта цифра может колебаться между 90/60 и 130/80.

По последним рекомендациям от Американской ассоциации сердца (AHA), давление, долго превышающее отметку в 130/80, свидетельствует о первой стадии гипертензии. В таких случаях обязательно нужно обращаться к врачу.

Напомним, ранее Супрун посоветовала не отказываться от мороженого, когда болит горло. Напротив, холодное лакомство может пойти на пользу.