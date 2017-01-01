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В Тернопольской области тепловоз раздавил железнодорожника

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От полученных травм мужчина мгновенно погиб. У машиниста взяли образцы крови на содержание алкоголя.
Мужчина погиб на месте. Обстоятельства выясняюстя
Мужчина погиб на месте. Обстоятельства выясняюстя
фото из соцсетей

В Тернопольской области на железнодорожных путях тепловоз сбил работника. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

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Сейчас полиция выясняет обстоятельства несчастного случая. По данным, предоставленным правоохранителями, авария случилась в четверг, 19 июля, на 134 километре  железнодорожного перегона Збараж-Тернополь.

“На пути велись ремонтные работы. Машинист, управляя двухсекционным тепловозом, сбил монтера, 1969 года рождения, уроженца села Залужье Збаражского район“, - говорится в сообщении полиции. 

От полученных травм мужчина скончался на месте. В полиции добавили, что у машиниста взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей).

Напомним, ранее в Николаеве машинисты, сбив женщину, спрятали ее останки в холодильник и скрыли гибель. 

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Теги: Тернопольская область, поезд, сбил человека, смерть, железная дорога, трагедия
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