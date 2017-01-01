В кровавом ДТП в Житомирской области погибли дети

В аварии погиб один ребенок, говорят в полиции. Губернатор области сообщает о смерти двух детей.

Среди 10 погибших в масштабной аварии на трассе Киев - Чоп в Житомирской области есть один ребенок. Об этом рассказала спикер областного управления полиции Алла Ващенко в комментарии 112 Украина.

Десятерых пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира.

“У них травмы различной степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь, чтобы спасти жизнь травмированных“, - сообщила Ващенко.

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Говоря о возможных причинах ДТП, он подчеркнула, что дорога, на которой оно произошло, - ровная и обеспечена всеми средствами для безопасности движения. В полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.

“Это все нужно выяснять путем автотехнических экспертиз, поскольку водитель маршрутки погиб. Другой водитель сейчас дает показания“, - пояснила она.

В то же время, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сообщил, что в ДТП погибли двое детей.

“10 погибших в ДТП... Среди них - двое детей. 21 июля в Житомирской области - день траура по погибшим. Выражаю соболезнования родным и близким Сделаем все от нас зависящее, чтобы оказать необходимую помощь близким“, - написал Гундич в Facebook.

Также траур объявлен в Ровенской области.

Как сообщалось, авария произошла на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.

Это уже второе крупное ДТП за сегодня. Ранее утром в Николаевской области в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса погибли пять граждан Беларуси.