Украина начала выпуск реактивных пехотных огнеметов
Государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.
Читай также: На Гончаровском полигоне представили броневик Козак-2М с новым боевым модулем
Оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения, сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.
Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.
“Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новый украинский противотанковый гранатомет Ланцея прошел испытания.
До этого, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Все для ведения войны против Украины за счет России.
А Гиви в Донецке российские спецы вальнули из своего Шмеля? Заигрался сильно, стал выходить из под контроля?
Кто туда имел доступ? Тоже российские спецы?