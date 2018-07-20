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Украина начала выпуск реактивных пехотных огнеметов

Комментариев: 9
Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью, которая способна уничтожать врага сквозь укрытия.
Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва
Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва
ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

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Оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Оружие уже удачно прошло испытания
Оружие уже удачно прошло испытания
ukroboronprom.com.ua

Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

РПО-16 в ближайшее время усилит подразделения ВСУ
РПО-16 в ближайшее время усилит подразделения ВСУ
ukroboronprom.com.ua

“Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый украинский противотанковый гранатомет Ланцея прошел испытания

До этого, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

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Теги: Укроборонпром, огнемет, реактивный огнемет, РПО-16, ВСУ
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Комментариев (9)
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Goga19041984    20.07.2018, 15:20
Оценка:  -2
Goga19041984
какой то фалоимитатор.
Olshankin    20.07.2018, 15:32
Оценка:  -3
Olshankin
Я бы жену пожалел.
Коляка    20.07.2018, 15:19
Оценка:  -2
Коляка
я бы такой термос не купил
Саня-Дон    20.07.2018, 15:45
Оценка:  0
Саня-Дон
Вам Россия бесплатно подобных термосов навезла огромное количество на Донбасс.
Все для ведения войны против Украины за счет России.
    20.07.2018, 15:18
Оценка:  -4
Испытания этого чуда техники нужно обязательно заснять на видео , думаю получится так же забавно как и с миинометом ....)))
Коляка    20.07.2018, 15:20
Оценка:  -3
Коляка
термосы далеко не летают
WTF2wtf    20.07.2018, 14:44
Оценка:  +3
WTF2wtf
Украина только сейчас начинает их производство.
А Гиви в Донецке российские спецы вальнули из своего Шмеля? Заигрался сильно, стал выходить из под контроля?
WTF2wtf    20.07.2018, 14:46
Оценка:  +4
WTF2wtf
Так же как и подрыв Моторолы, с закладкой взрывного устройства в шахте лифта охраняемого подъезда, в самом центре Донецка.
Кто туда имел доступ? Тоже российские спецы?
Абракадобр    20.07.2018, 14:43
Оценка:  -3
Абракадобр
У вас миномёт кучу своих ребят положил.....
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