Украина начала выпуск реактивных пехотных огнеметов

Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью, которая способна уничтожать врага сквозь укрытия.

Государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

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Оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Оружие уже удачно прошло испытания ukroboronprom.com.ua

Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

РПО-16 в ближайшее время усилит подразделения ВСУ ukroboronprom.com.ua

“Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый украинский противотанковый гранатомет Ланцея прошел испытания.

До этого, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.