Неизвестные пытаются захватить приемную Одесского медицинского университета

Нардеп Мельничук прикрывает именем Супрун «штурм» Одесского медицинского университета.

Вокруг Одесского медицинского университета разгорается скандал. Молодые люди, часть из которых являются представителями сомнительных общественных организаций, при поддержке народного депутат Сергея Мельничука ворвались в здание, и штурмуют приемную ВУЗа. Об этом в Facebook сообщает организация “Стоп коррупции“.

“Молодые люди, которые поддерживают противников действующего ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, штурмуют приемную ВУЗа и крушат в здании окна. Среди лиц - представители так называемых общественных организаций с сомнительной репутацией, которые вошли в состав комиссии МОЗ для проверки работы руководства университета“, - говорится в сообщении.

По данным “Стоп коррупции“, именно Сергей Мельничук по поддельному обращению гражданина Индии Синг Алакх Шарана инициировал проведение инспекции Одесского медуниверситета.

Сам парламентарий утверждает, что действует с согласия и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

Напомним, накануне на активиста “Стоп коррупции“ Романа Дещенко в зале Приморского суда в Одессе напали с травматическим оружием те же лица, которые сегодня штурмуют университет. Инцидент произошел во время слушания дела по иску ректора медуниверситета против МОЗа из-за проведения комиссии в учебном заведении.