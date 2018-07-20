Неизвестные пытаются захватить приемную Одесского медицинского университета
Вокруг Одесского медицинского университета разгорается скандал. Молодые люди, часть из которых являются представителями сомнительных общественных организаций, при поддержке народного депутат Сергея Мельничука ворвались в здание, и штурмуют приемную ВУЗа. Об этом в Facebook сообщает организация “Стоп коррупции“.
“Молодые люди, которые поддерживают противников действующего ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, штурмуют приемную ВУЗа и крушат в здании окна. Среди лиц - представители так называемых общественных организаций с сомнительной репутацией, которые вошли в состав комиссии МОЗ для проверки работы руководства университета“, - говорится в сообщении.
По данным “Стоп коррупции“, именно Сергей Мельничук по поддельному обращению гражданина Индии Синг Алакх Шарана инициировал проведение инспекции Одесского медуниверситета.
Сам парламентарий утверждает, что действует с согласия и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.
Напомним, накануне на активиста “Стоп коррупции“ Романа Дещенко в зале Приморского суда в Одессе напали с травматическим оружием те же лица, которые сегодня штурмуют университет. Инцидент произошел во время слушания дела по иску ректора медуниверситета против МОЗа из-за проведения комиссии в учебном заведении.