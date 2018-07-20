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Кровавое ДТП в Житомирской области: полиция назвала вероятную причину

Комментариев: 0
В полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.
В Ровенской и Житомирской области объявлен траур
В Ровенской и Житомирской области объявлен траур
zhitomir.info

Спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.

Об этом она рассказала в комментарии 112 Украина.

Говоря о возможных причинах ДТП, Ващенко подчеркнула, что дорога, на которой оно произошло, - ровная и обеспечена всеми средствами для безопасности движения. 

 

Водитель фуры дает показания
Водитель фуры дает показания
zhitomir.info

 

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“Это все нужно выяснять путем автотехнических экспертиз, поскольку водитель маршрутки погиб. Другой водитель сейчас дает показания“, - пояснила она.

Напомним, утром 20 июля на 127 километре трассы Киев - Чоп авария произошла. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.

Позднее в полиции заявил, что в аварии погиб один ребенок. В то же время, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сообщил о двух погибших детях.

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Теги: Житомирская область, ДТП, полиция, фура, автобус, погибшие
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Комментариев (1)
Галина    20.07.2018, 15:48
Оценка:  0
Галина
Ну как фура может быть причастна к дтп относительно виновности, если она стоит в правом ряду, а взад влетело ей далеко не 80км/ч
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