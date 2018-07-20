Омелян рассказал, когда исчезнут плацкартные вагоны

Министр инфраструктуры Украины хотел бы, чтобы плацкартный вагон как явление исчез в Украине.

Плацкартные вагоны могут исчезнуть через 10-15 лет 66.ru

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что учитывая темпы реформирования Укрзализныци, плацкартные вагоны могут исчезнуть через 5-10 лет.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Прямой.

Читай также: Миссия выжить: что может требовать пассажир в плацкарте

“Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление исчез в Украине, но учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет“, - заявил Омелян.

Накануне стало известно, что Укрзализныця провела тендер и закупит 54 пассажирских вагона за 1,5 миллиарда гривен. В конкурсе выиграл Крюковский вагоностроительный завод. Его предложение победило с экономией от ожидаемой стоимости в 11,88 тысяч гривен.

Напомним, 18 июля Омелян заявил, что поезд “четырех столиц“ Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят с 28 сентября 2018 года.

До этого, 22 июня, Министерство инфраструктуры Украины совместно с проектом технической помощи AASISTS презентовали Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года - Drive Ukraine, согласно которой планируется отказаться от маршруток и начать строительство автобанов.