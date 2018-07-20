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Омелян рассказал, когда исчезнут плацкартные вагоны

Комментариев: 2
Министр инфраструктуры Украины хотел бы, чтобы плацкартный вагон как явление исчез в Украине.
Плацкартные вагоны могут исчезнуть через 10-15 лет
Плацкартные вагоны могут исчезнуть через 10-15 лет
66.ru

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что учитывая темпы реформирования Укрзализныци, плацкартные вагоны могут исчезнуть через 5-10 лет.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Прямой.

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“Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление исчез в Украине, но учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет“, - заявил Омелян.

Накануне стало известно, что Укрзализныця провела тендер и закупит 54 пассажирских вагона за 1,5 миллиарда гривен. В конкурсе выиграл Крюковский вагоностроительный завод. Его предложение победило с экономией от ожидаемой стоимости в 11,88 тысяч гривен.

Напомним, 18 июля Омелян заявил, что поезд “четырех столиц“ Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят с 28 сентября 2018 года.

До этого, 22 июня, Министерство инфраструктуры Украины совместно с проектом технической помощи AASISTS презентовали Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года - Drive Ukraine, согласно которой планируется отказаться от маршруток и начать строительство автобанов.

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Теги: Укрзализныця, вагоны, плацкарт, реформы, Омелян
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Комментариев (2)
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vseass    20.07.2018, 17:19
Оценка:  +5
vseass
Гораздо лучше будет если из Украины исчезнут омеляны.А плацкартные вагоны пусть остаются.От них много пользы,в отличии от омелянов,от которых один лишь вред.
Абракадобр    20.07.2018, 17:07
Оценка:  +1
Абракадобр
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