В Хмельницкой области в ДТП погибла семья с ребенком
В Хмельницкой области на въезде в село Прибужское столкнулись Volkswagen Golf и грузовик IVECO. При лобовом столкновении погибла семейная пара и их ребенок. Еще одна девочка, также пассажирка, госпитализирована. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.
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По предварительным данным, 36-летний водитель Фольксвагена вылетел на встречную, где и произошло столкновение с грузовым автомобилем лоб в лоб.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля, его 35-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, которая также была пассажиркой Фольксвагена, госпитализирована.
В свою очередь, водителю и двоим пассажирам медики оказали помощь на месте.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в этот же день, пятницу 20 июля, в кровавом ДТП в Житомирской области погибли дети.