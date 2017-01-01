В Хмельницкой области в ДТП погибла семья с ребенком

Лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей унесло жизни семьи. Еще один ребенок госпитализирован.

В ДТП в Хмельницкой области погибла семья с ребенком hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области на въезде в село Прибужское столкнулись Volkswagen Golf и грузовик IVECO. При лобовом столкновении погибла семейная пара и их ребенок. Еще одна девочка, также пассажирка, госпитализирована. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

Еще одна девочка-пассажирка осталась жива hm.npu.gov.ua

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По предварительным данным, 36-летний водитель Фольксвагена вылетел на встречную, где и произошло столкновение с грузовым автомобилем лоб в лоб.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, его 35-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, которая также была пассажиркой Фольксвагена, госпитализирована.

Следствие выясняет обстоятельства аварии hm.npu.gov.ua

В свою очередь, водителю и двоим пассажирам медики оказали помощь на месте.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в этот же день, пятницу 20 июля, в кровавом ДТП в Житомирской области погибли дети.