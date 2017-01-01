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В Хмельницкой области в ДТП погибла семья с ребенком

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Лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей унесло жизни семьи. Еще один ребенок госпитализирован.
В ДТП в Хмельницкой области погибла семья с ребенком
В ДТП в Хмельницкой области погибла семья с ребенком
hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области на въезде в село Прибужское столкнулись Volkswagen Golf и грузовик IVECO. При лобовом столкновении погибла семейная пара и их ребенок. Еще одна девочка, также пассажирка, госпитализирована. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области. 

Еще одна девочка-пассажирка осталась жива
Еще одна девочка-пассажирка осталась жива
hm.npu.gov.ua

 

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По предварительным данным, 36-летний водитель Фольксвагена вылетел на встречную, где и произошло столкновение с грузовым автомобилем лоб в лоб. 

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, его 35-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, которая также была пассажиркой Фольксвагена, госпитализирована. 

 

Следствие выясняет обстоятельства аварии
Следствие выясняет обстоятельства аварии
hm.npu.gov.ua

 

В свою очередь, водителю и двоим пассажирам медики оказали помощь на месте. 

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины аварии. 

Напомним, в этот же день, пятницу 20 июля, в кровавом ДТП в Житомирской области погибли дети.

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Теги: Хмельницкая область, ДТП, смерть, семья
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