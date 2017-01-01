В Днепре мужчина впал в кому за рулем
В Днепре между улицами Короленко и Троицкая патрульные обнаружили за рулем водителя в бессознательном состоянии.
Мужчина едва дышал, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Полицейские вызвали скорую помощь и до ее приезда следили за состоянием водителя. Также инспекторы позвонили его жене. Так удалось узнать, что мужчина болеет сахарным диабетом.
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Когда прибыли врачи, выяснилось, что у водителя гликемическая кома. Через 40 минут он пришел в себя, смог отвечать на вопросы.
На место происшествия приехали родственники водителя и забрали его домой. Мужчина от госпитализации отказался.
Напомним, 15 июня в Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем. Ранее, 30 мая, в столице за рулем умер водитель автобуса.