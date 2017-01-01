Мужчина едва дышал. Позже выяснилось, что у него гликемическая кома.

Мужчина вскоре пришел в себя cкриншот из видео

В Днепре между улицами Короленко и Троицкая патрульные обнаружили за рулем водителя в бессознательном состоянии.

Мужчина едва дышал, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Полицейские вызвали скорую помощь и до ее приезда следили за состоянием водителя. Также инспекторы позвонили его жене. Так удалось узнать, что мужчина болеет сахарным диабетом.

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Когда прибыли врачи, выяснилось, что у водителя гликемическая кома. Через 40 минут он пришел в себя, смог отвечать на вопросы.

На место происшествия приехали родственники водителя и забрали его домой. Мужчина от госпитализации отказался.

В Днепре мужчина впал в кому за рулем 0:00 / 01:27

Напомним, 15 июня в Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем. Ранее, 30 мая, в столице за рулем умер водитель автобуса.