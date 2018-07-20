В Чернигове к столбу привязали "ватника"
В Чернигове к столбу привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с оскорбительной надписью.
Об этом сообщает Громадське.
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Мужчина, который транслировал все это в соцсети Facebook, заявил, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной сотни, а также является педофилом.
Позднее на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину и повели его в неизвестном направлении.
Как сообщают СМИ, мужчина, которого привязали к столбу, ранее был задержан за хулиганство. Он бросил бутылку в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию.
Позднее Национальные дружины Чернигов в Facebook сообщили о привязанном мужчине, однако в пресс-службе Нацдружин опровергли информацию о том, что это их рук дело.
Начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Черниговской области заявил Сергей Брыль, что мужчину освободили и “пригласили“ в отделение полиции, для дачи показаний.
Во время беседы выяснилось, что он бросал камни в стеллу Героев Небесной сотни, после чего было открыто производство по мелкому хулиганству.
Напомним, 25 июня в парке города Доброполье Донецкой области злоумышленники разбили памятник, установленный в честь военнослужащего Александра Ермакова.