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В Чернигове к столбу привязали "ватника"

Комментариев: 1
СМИ сообщают, что мужчина ранее бросил бутылку в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию.
На видео говорится, что "ватник" оказался педофилом
На видео говорится, что "ватник" оказался педофилом
скриншот из видео

В Чернигове к столбу привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с оскорбительной надписью.

Об этом сообщает Громадське.

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Мужчина, который транслировал все это в соцсети Facebook, заявил, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной сотни, а также является педофилом. 

Позднее на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину и повели его в неизвестном направлении.

Как сообщают СМИ, мужчина, которого привязали к столбу, ранее был задержан за хулиганство. Он бросил бутылку в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию. 

Позднее Национальные дружины Чернигов в Facebook сообщили о привязанном мужчине, однако в пресс-службе Нацдружин опровергли информацию о том, что это их рук дело.

Мужчину доставили в отделение полиции
Мужчину доставили в отделение полиции
facebook.com/ndrugua

Начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Черниговской области заявил Сергей Брыль, что мужчину освободили и “пригласили“ в отделение полиции, для дачи показаний.

Во время беседы выяснилось, что он бросал камни в стеллу Героев Небесной сотни, после чего было открыто производство по мелкому хулиганству.

Напомним, 25 июня в парке города Доброполье Донецкой области злоумышленники разбили памятник, установленный в честь военнослужащего Александра Ермакова.

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Теги: Чернигов, ватник, мужчина, сепаратист, столб, стелла Небесной сотни
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Комментариев (1)
vseass    20.07.2018, 17:14
Оценка:  -1
vseass
Прям как в Европе! ;-)
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