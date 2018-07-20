Журналистов выгнали из заседания НАПК по конфликту интересов в ФФУ

Так, сегодня, 20.07.2018 года, в 14:00, состоялось заседание НАПК, в повестке дня которого числился пункт о внесении предписания о нарушении требований законодательства касательно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, прочих нарушений закона Бондаренко Андрею Владимировичу, директору общества с ограниченной ответственностью “ФФУ Продакшн“.



Однако, как сообщается в СМИ, журналисты, прошедшие предварительную аккредитацию в пресс-службе НАПК, и допущенные к присутствию на открытом заседании, были выставлены из заседания по решению членов НАПК.



Необходимо отметить, что, несмотря на то, что членами НАПК ввиду присутствия большого количества журналистов, было принято решение провести заседание в закрытом режиме, данное заседание транслировалось в прямом эфире на официальном youtube-канале Агентства.



Подобное решение НАПК лишило журналистов возможности задать членам НАПК вопросы, относительно хода проведения проверки возможного конфликта интересов со стороны другого фигуранта, а именно Президента ФФУ и Главы бюджетного комитета Андрея Павелко.



Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Глава Нацагенства по предотвращению коррупции Александр Мангул распространяет “джинсу“ через СМИ, пытаясь таким образом отбелить репутацию органа после его атаки на антикоррупционных активистов с ОО “Инициативы будущего“ в защиту главы бюджетного комитета ВР и президента Федерации футбола Андрея Павелко.