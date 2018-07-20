В Черновцах протестовали против ЛГБТ-фестиваля: перекрыли дорогу

Около двадцати человек требовали запретить ЛГБТ-фестиваль и непрерывно ходили по проезжей части.

В Черновцах протестовали против ЛГБТ-фестиваля zik.ua

В центре Черновцов около двадцати людей перекрыли дорогу, выйдя протестовать против проведения фестиваля ЛГБТ. Протестующие были одеты в футболки с символикой Нацкорпуса. Об этом сообщает ZIK.ua со ссылкой на собственного корреспондента.

“В центре Черновцов примерно 20 человек в футболках с символикой Национального корпуса перекрывали движение транспорта на улице Главной возле мэрии с требованием запретить проведение фестиваля равенства“, - говорится в сообщении издания.

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Протестующие заявили, что городской голова Алексей Каспрук игнорирует их требование о запрете ЛГБТ-фестиваля.

Один из участников акции брызнул газом из баллончика в глаза двум водителям, которые возмущались из-за перекрытия. Медики оказали им первую помощь.

Позже группа лиц в футболках Национального корпуса разблокировала движение транспорта на улице Главной возле здания мэрии после общения с представителями патрульной полиции.