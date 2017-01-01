Смертельное ДТП в Николаевской области: водитель грузовика задержан

Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части и почему не принял все необходимые меры безопасности.

Полиция задержала водителя грузовика, после столкновения с которым в Николаевской области погибли 5 человек в пассажирском микроавтобусе.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

“Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части и почему не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения“, - говорится в сообщении.

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Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин ранее в Facebook написал, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz перевозил не справился с управлением.

“Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz перевозил пассажиров по маршруту Одесса-Гомель и не справился с управлением указанного транспортного средства. В результате произошло столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем. Пятеро мужчин, пассажиров микроавтобуса, погибли, а остальные 12 пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в Кривоозерскою ЦРБ“, - написал он.

По его словам, среди травмированных 5 женщин и 7 мужчин. Все погибшие и пострадавшие являются гражданами Беларуси.

Как сообщалось, утром 20 июля в Николаевской области водитель микроавтобуса с людьми въехал в припаркованный грузовик, в результате чего 5 человек погибли, 12 получили травмы.