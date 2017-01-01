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Порошенко подписал закон о соцзащите пострадавших участников Евромайдана

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Соответствующим законом определены и расширены льготы и гарантии пострадавших участников Революции Достоинства.
Закон усиливает социальную защиту
Закон усиливает социальную защиту
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Закон усиливает социальную защиту участников АТО, Революции Достоинства и их семей.

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“Подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц, которым усилена социальная защита участников АТО, Революции Достоинства и их семей“, - написал президент.

Отмечается, что законом определены и расширены льготы и гарантии пострадавших майдановцев, усовершенствовано законодательство о статусе работников, участвовавших в АТО, а также нормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью.

Напомним, в феврале в Украине вступил в силу закон, который гарантирует раненым в ходе Революции достоинства те же соцгарантии, которыми обладают участники боевых действий.

Ранее, в августе 2017 года, Кабмин выделил почти 3 миллиона гривен денежной помощи пострадавшим участникам Евромайдана.

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Теги: Евромайдан, Революция Достоинства, Порошенко, закон, соцзащита, пострадавшие
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