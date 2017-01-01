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Украину покидает американский куратор НАБУ - СМИ

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Заместитель посла США в Украине получил новую должность в Госдепартаменте. По данным СМИ, Кент курировал антикоррупционных органы Украины.
Заместитель посла США Кент с женой и нардепами
Заместитель посла США Кент с женой и нардепами
facebook.com/alexrbchn

Украину покидает заместитель посла США Джордж Кент, который получил новую должность в Госдепартаменте. Об этом сообщил нардеп Алексей Рябчин в Facebook.

"Самое горячее "прощай" и поздравления от Еврооптимистов заместителю начальника Миссии Джорджу Кенту и г-же Велиде Кент, которые уезжают из Украины, чтобы получить новую должность заместителя помощника госсекретаря в Государственном департаменте в Вашингтоне", - написал Рябчин.

Отметим, по данным издания Страна, в Украине Кент курировал вопросы антикоррупционных органов - в частности, Национального антикоррупционного бюро. 

Как сообщалось, на этой неделе у зданий антикоррупционных ведомства в Киеве прошли акции протеста. В ходе одной из них под названием "Сытник в шоколаде" (глава бюро Артем Сытник - ред.) участники акции ворвались в холл НАБУ, поламали там мебель и разбросали торты Roshen. 

По фактам событий, которые произошли возле помещений НАБУ и САП 17 июля зарегистрированы два уголовных производства. 

 

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Теги: США, депутат, посольство, госдепартамент США, Антикоррупционное Бюро Украины, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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