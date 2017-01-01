На Донбассе погиб военный
Военный 1985 года рождения погиб на Донбассе в ночь на 20 июля. Он был родом из Житомирской области.
В зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на пятницу, 20 июля, погиб военнослужащий из Житомирской области. Об этом сообщили в Малинском городском совете.
Погибший Сергей Александрович Огородник был 1985 года рождения.
За боевые заслуги военный награжден орденом За мужество 3 степени.
Напомним, 17 июля сепаратисты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие боевых действий погиб один украинский военный.
Ранее в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области.
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