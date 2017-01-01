На Донбассе погиб военный

Военный 1985 года рождения погиб на Донбассе в ночь на 20 июля. Он был родом из Житомирской области.

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на пятницу, 20 июля, погиб военнослужащий из Житомирской области. Об этом сообщили в Малинском городском совете. Погибший Сергей Александрович Огородник был 1985 года рождения. За боевые заслуги военный награжден орденом За мужество 3 степени. Напомним, 17 июля сепаратисты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие боевых действий погиб один украинский военный. Ранее в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент