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На Донбассе погиб военный

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Военный 1985 года рождения погиб на Донбассе в ночь на 20 июля. Он был родом из Житомирской области.
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный
Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на пятницу, 20 июля, погиб военнослужащий из Житомирской области. Об этом сообщили в Малинском городском совете.

Погибший Сергей Александрович Огородник был 1985 года рождения.

За боевые заслуги военный награжден орденом За мужество 3 степени.

Напомним, 17 июля сепаратисты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие боевых действий погиб один украинский военный.

Ранее в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области.

 

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Теги: орден, донбасс, военный, Житомирская область, погиб, ВСУ, погибшие в АТО
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Источник: korrespondent.net

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