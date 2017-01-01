Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Донецке и Луганске возобновилась связь Vodafone

Комментариев: 0
После сбоя в пятницу, 20 июля, на неподконтрольной части Донбасса снова заработала мобильная связь Vodafone.
Мобильная связь пропала в ЛДНР второй раз за две недели
Мобильная связь пропала в ЛДНР второй раз за две недели

На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей после сбоя в пятницу, 20 июля, снова заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают жители Луганска и Донецка, передает Страна.ua.

Отмечено, что связи не было в Донецке, Луганске, Макеевке, Шахтерске и Зугрэсе. При этом шкала телефона показывала сигнал, но дозвониться или отправить смс было невозможно.

Это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена в течение дня.

Ранее в пятницу сообщалось, что в ЛДНР пропала связь последнего украинского оператора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мобильная связь, Сотовая связь, Донецк, Луганск, беспроводная связь, операторы, мобильный телефон, донбасс, связь, Vodafone, оператор, мобильный оператор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь