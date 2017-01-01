В Донецке и Луганске возобновилась связь Vodafone

После сбоя в пятницу, 20 июля, на неподконтрольной части Донбасса снова заработала мобильная связь Vodafone.

Мобильная связь пропала в ЛДНР второй раз за две недели

На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей после сбоя в пятницу, 20 июля, снова заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают жители Луганска и Донецка, передает Страна.ua.

Отмечено, что связи не было в Донецке, Луганске, Макеевке, Шахтерске и Зугрэсе. При этом шкала телефона показывала сигнал, но дозвониться или отправить смс было невозможно.

Это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена в течение дня.

Ранее в пятницу сообщалось, что в ЛДНР пропала связь последнего украинского оператора.

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