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МИД Украины вызывает посла Италии

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МИД Украины возмущен высказываниями министра внутренних дел и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.
В МИД рассчитывают, что правительство Италии еще раз осудит российскую агрессию против Украины
В МИД рассчитывают, что правительство Италии еще раз осудит российскую агрессию против Украины
nk.org.ua

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини относительно "законности" аннексии Крыма. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала в пятницу, 20 июля.

По словам Зеркаль, на понедельник 23 июля, запланирована встреча с послом Италии в Украине.

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом, он очень приятный человек, я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно, учитывая то, что этот политик ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", - заявила она.

Зеркаль также отметила, что не стоит ожидать что-то другого от такого человека. "Ожидать что-то другое от человека, который с 90-го года является функционером этой Лиги Севера, ну возможно, не стоит. Кроме того, они сейчас на подъеме по рейтингам. Это напрягает больше, чем любые его заявления...сейчас у них рейтинг поддержки более 30%. Это означает, что в Европе есть проблемы", - добавила она.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 18 июля послы ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста.

 

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Теги: Россия, Украина, Италия, Крым, МИД Украины, посольство, международные отношения, министр, посол, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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CernijMartin    20.07.2018, 20:18
Оценка:  -2
CernijMartin
МИД может набрать в рот лайна и плюнуты в посла
phk_fever    20.07.2018, 19:55
Оценка:  -2
phk_fever
А че на фото флаг ЕС ? Украина вроде не в ЕС , а ассоциацию с ЕС имеет 36 стран , Панама , Египет Саудиты - они ведь так не делают
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