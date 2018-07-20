В деле ДТП в Харькове пропал один из основных свидетелей - СМИ

Нарколог Елена Федирко уволилась из наркодиспансера. На данный момент никому неизвестно, где она находится.

В деле смертельного ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пропал один из основных свидетелей - нарколог, который осматривал Зайцеву после наезда на пешеходов. Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает в пятницу, 20 июля, Украинская правда.

"Мы просили допросить в суде врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первичный осмотр Зайцевой и определила, что ее состояние имеет признаки наркотического опьянения, и выложила эти обстоятельства в акте. Затем под его руководством были отобраны необходимые биологические образцы - моча и кровь", - рассказала защитник.

Она уточнила, что анализ биоматериалов проводил врач-лаборант, которого уже допросили в суде. Вскоре защитники инициировали допрос Федирко в суде, чтобы выяснить процедуру отбора анализов у Зайцевой.

"Мы хотели, чтобы она объяснила, каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли в полном объеме, почему не хватило количества отобранных материалов, как и кому она их направляла. Но она уволилась из наркодиспансера, поэтому по месту работы и по месту жительства найти ее не удалось", - сказала адвокат.

Она пояснила, что Федирко давала показания следователю при расследовании, но эти показания не могут использовать в качестве доказательств в суде, поскольку по УПК должен быть соблюден принцип непосредственности - все свидетели должны быть допрошены непосредственно в судебном заседании.

Матвеева отметила, что Федирко вызвали 3 июля на суд 10 июля, но она не появилась, на 18 июля должен быть привод свидетеля в суд, но полицейские, которым поручили осуществить привод, найти ее не смогли.

"Сейчас никому неизвестно, где она находится. Для дела это означает, что необходимо будет определенные доказательства другими методами устанавливать. Отсутствие Федирко - не катастрофа, потому что материалов по делу и так достаточно, но ее показания важны для установления объективной истины", - сказала Матвеева.

В прокуратуре Харьковской области изданию подтвердили, что этого свидетеля действительно вызвали, но он не явился на заседание.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Позже повторная экспертиза не обнаружила опиатов у Зайцевой.

20 октября 2017 года суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

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