НАПК затягивает составление админпротоколов по главе бюджетного комитета ВРУ Павелко

НАПК умышленно затягивает составление админпротоколов по главе бюджетного комитета ВРУ Павелко, чтобы позволить ему избежать ответственности. Об этом в прямом эфире телеканала NewsOne заявил адвокат Олег Скупинский, представляющий интересы Общественной организации “Инициативы будущего“.

Напомним, общественные организации и активисты обвиняют в коррупции Андрея Павелко, народного депутата от партии “БПП“, председателя бюджетного комитета Верховной Рады и президента Федерации футбола Украины. В частности, речь идет о принятии Павелко решений в состоянии реального конфликта интересов, а также его пребывании в составе Совета директоров швейцарской компании УЕФА Ивентс, коммерческой дочки УЕФА с многомиллионными доходами.

По словам Олега Скупинского, у НАПК есть все необходимые доказательства касательно этих нарушений со стороны Павелко, но антикоррупционный орган по непонятным причинам продлил проведение проверки касательно конфликта интересов и нарушения запрета совместительства Андреем Павелко.

Срок привлечения к административной ответственности за коррупционное правонарушение ограничен тремя месяцами с момента выявления такого правонарушения, по прошествии которых даже если админпротоколы будут составлены и направлены в суд, их рассмотрение станет невозможным и дело будет закрыто. Именно такого результата добивается НАПК, уверен Скупинский, что свидетельствует о давлении на НАПК и его руководителя Александра Мангула со стороны Павелко и его коллег по БПП.

Также сегодня состоялось еженедельное заседание НАПК, в ходе которого было принято решение о внесении предписания об устранении нарушений законодательства Андрею Бондаренко, директору ООО “ФФУ Продакшн“, дочерней коммерческой структуры ФФУ.

По мнению Олега Скупинского, это решение также может быть попыткой снять ответственность с Павелко, сохранив при этом лицо НАПК, по аналогии с ситуацией в громком “деле рюкзаков“.

Общественная организация “Инициативы будущего“ будет и дальше добиваться привлечения Андрея Павелко к ответственности, в связи с чем готовятся новые обращения в НАПК, НАБУ, СБУ и прокуратуру.