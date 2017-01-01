Руководство Черновцыводоканала уличили в миллионных взятках

Из-за противоправного механизма только с начала года злоумышленники получили почти три миллиона гривен.

Сотрудники СБУ разоблачили механизм систематического получения миллионных взяток руководством коммунального предприятия Черновцыводоканал. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия требовали деньги с субъектов хозяйствования по заключению договоров на ингредиенты, необходимые для стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения.

"Действия чиновников могли повлечь чрезвычайные ситуации экологического и техногенного характера", - заявили в СБУ.

Правоохранители задокументировали, что должностные лица требовали 67 тыс. грн от одного из коммерсантов.

По данным ведомства, двух чиновников задержали на рабочих местах во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 47 тыс. грн.

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"По предварительной оценке, за противоправный механизм только с начала года злоумышленники получили почти три миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили документацию, подтверждающую причастность отдельных руководителей коммунального предприятия к противоправным сделкам.

В рамках уголовного производства двум фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной сделке. Операция проводилась совместно с управлением СБУ в Черновицкой области и Национальной полицией.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала налоговика на взятке в 500 тысяч гривен.

Также стало известно, что депутат под Киевом требовал миллион гривен взятки за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.

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