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Суд арестовал мэра города Сколе на два месяца

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Подозреваемому в получении взятки суд также определил альтернативу – внесение почти 141 тысячи гривен залога.
Суд арестовал мэра Сколе, который погорел на взятке
Суд арестовал мэра Сколе, который погорел на взятке
Юрий Луценко / Facebook

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения мэру города Сколе Львовской области Владимиру Москалю, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, в виде 60 суток содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, в то же время суд определил альтернативу – внесение 140960 гривен залога.

Напомним, Москаля задержали 18 июля во время получения взятки в 68,7 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что мэра Старого Самбора, районного центра Львовской области, задержали при попытке дачи взятки полицейским в размере 2 тысяч долларов.

А в Луганской области задержали во время получения 135 тысяч гривен взятки заместителя мэра Северодонецка и помощника депутата.

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Теги: Львовская область, суд, взятка, мэр, арест
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Источник: korrespondent.net

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