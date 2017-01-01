Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

Комментариев: 0
Регистратор в автомобиле записал момент столкновения трех автомобилей на скользкой после дождя трассе.

На Столичном шоссе под Киевом произошло столкновение трех легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП заживо сгорели три человека (из них один ребенок) и пострадали три человека, которые госпитализированы в больницу. Момент аварии снял регистратор на одном из авто.

Напомним, на момент трагедии в автомобиле Renault находилась семья с маленьким ребенком. Очевидцы рассказывают, что видели, как маленькая девочка в панике пытается открыть дверь, но ничем помочь ей не смогли. Семья сгорела заживо в автомобиле. 

Ранее сообщалось о еще более масштабной аварии в Житомирской области. Там маршрутка из Киева врезалась в грузовик. Погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Украине произошло третье крупное ДТП за день

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, смерть, Киевская область, видео, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь