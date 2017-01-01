В Харьковской области ликвидировали канал незаконной миграции

Всего задержано 49 незаконных мигрантов из Бангладеш, Вьетнама, Афганистана, Сомали, Пакистана, Непала и Мьянмы.

В Харьковской области ликвидирован транзитный канал незаконной миграции иностранцев из Юго-Восточной Азии в Россию и далее к украино-венгерскому и украино-польскому участкам границы через Одессу и Киев. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснили правоохранители, маршрут задержанных иностранцев начинался с России. Туда они прибывали легально, в том числе на ЧМ-2018 по футболу под видом болельщиков, а далее при помощи переправщиков транзитом использовали Украину с намерением незаконно попасть в страны Западной Европы.

"На днях в ходе совместной операции, в Харькове правоохранители задержали организаторов данного канала вместе с многочисленными пособниками и очередной группой незаконных мигрантов, среди которых девять граждан Бангладеш, Непала и Мьянмы. "Путешественников" пытались незаконно переправить через Харьков и Киев в Польшу", - сообщают в ГПСУ.

Всего в период с февраля 2018 года было задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности со стороны 22 лиц, причастных к функционированию данного канала незаконной миграции, которые действовали на территории четырех областей Украины.

Всего задержано 49 незаконных мигрантов из Бангладеш, Вьетнама, Афганистана, Сомали, Пакистана, Непала и Мьянмы.

Как ранее сообщалось, с начала введения безвизового режима 11 июня 2017 года в странах Евросоюза было задержано почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины.

Госпогранслужба ожидает наплыв мигрантов в Украину

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