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Сутки в ООС: 29 обстрелов, трое раненых

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Враг вел прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Павлополя.
На Донбассе за сутки ранения получили трое украинских военных
На Донбассе за сутки ранения получили трое украинских военных
Минобороны Украины

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 20 июля, сепаратисты 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, враг вел прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкиного и Водяного.

Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами.

В районе Красногоровки зафиксировано работу вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток сепаратисты три раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 20 июля погиб военнослужащий из Житомирской области.

Напомним, за сутки 19 июля подразделения сепаратистов 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Ранение получил один военнослужащий.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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