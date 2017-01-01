Итоги 20 июля: Волна ДТП и цены на азот

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В пятницу в ДТП погибли более 20 человек ГСЧС

Главные новости и события 20 июля:



В Киеве прошла акция памяти Павла Шеремета

В пятницу, 20 июля, в Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого прошла акция чествования памяти погибшего два года назад журналиста Павла Шеремета. На месте гибели журналиста собрались около сотни активистов, среди них и посол США в Украине Мари Йованович.

Люди держали плакаты с надписями: “20.07.2016 Киев. Павел Шеремет, 2 года. Убийцы до сих пор не найдены“.

В Николаевской области в ДТП погибли пять человек

Возле пгт Кривое Озеро в Николаевской области на трассе Киев-Одесса около пяти утра произошла дорожная авария, в которой погибли пять человек и еще 12 получили травмы.

В ДТП погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса. Еще 12 пассажиров Volkswagen с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В Чернигове мужчину привязали к столбу

В Чернигове к столбу привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с оскорбительной надписью.

Мужчина, который транслировал все это в соцсети Facebook, заявил, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной сотни, а также является педофилом.

Итальянский министр назвал аннексию Крыма законной

Россия имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании проведенного там “референдума“. Об этом в интервью The Washington Post заявил министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии Лига Маттео Сальвини.

“Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию“, - заявил Сальвини.

Он также прокомментировал то факт, что так называемый референдум проводился после появление на полуострове российских военных.

Днепразот поднял цены в пять раз

Читай также: АМКУ признал остановку Днепразота незаконной

Днепроазот предложил КП Аульский водовод покупать хлор по цене почти в пять раз выше, чем в прошлом году. Это может привести к поднятию тарифов на воду, считает директор КП Днепропетровского облсовета Аульский водовод Виктор Страшко, который написал об этом в Facebook.

Он подчеркнул, что на предприятии Аульский водовод считают предложение Днепроазота экономически нецелесообразным.

В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек

В Житомирской области произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика, в результате чего погибли 10 человек, еще десятеро госпитализированы.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев - Ровно), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.

США не поддерживают референдум в Донбассе

Читай также: Путин предложил провести референдум на Донбассе

Официальный Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения референдума на части территории Донбасса, пока она находится не под контролем правительства Украины. Любые попытки провести такой плебисцит будут считаться нелегитимными, заявили в пятницу, 20 июля, в Государственном департаменте США.

Как отметили в связи с этим в Госдепе США, “Минские соглашения являются процессом для урегулирования конфликта на Донбассе, и эти соглашения не включают ни одной опции для референдума“.