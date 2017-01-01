На вокзале во Львове нашли труп
Тело мужчины обнаружили около 00:50. Свидетели видели, как мужчина стоял на коленях, потом упал и умер.
Во Львове на железнодорожном вокзале в субботу, 21 июля, нашли труп. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор общественной организации Варта-1, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Тело мужчины обнаружили возле кафе около 00:50.
Свидетели видели, как мужчина стоял на коленях, потом упал и умер. Ему около 40 лет.
Причину смерти установит судмедэкспертиза.
Ранее в Харькове в мусороприемнике многоэтажки на проспекте Тракторостроителей нашли тело женщины.
Также ранее в Одессе на территории Куликового поля обнаружили труп неизвестного мужчины.
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