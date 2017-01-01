На вокзале во Львове нашли труп

Тело мужчины обнаружили около 00:50. Свидетели видели, как мужчина стоял на коленях, потом упал и умер.

Во Львове на железнодорожном вокзале в субботу, 21 июля, нашли труп. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор общественной организации Варта-1, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Тело мужчины обнаружили возле кафе около 00:50.

Свидетели видели, как мужчина стоял на коленях, потом упал и умер. Ему около 40 лет.

Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее в Харькове в мусороприемнике многоэтажки на проспекте Тракторостроителей нашли тело женщины.

Также ранее в Одессе на территории Куликового поля обнаружили труп неизвестного мужчины.

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