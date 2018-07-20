Морпехи выполнили ночное десантирование
Морские пехотинцы в пятницу, 20 июля, выполнили ночное десантирование и преодолели водные преграды на бронированной технике в рамках масштабных учений Sea Breeze-2018.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Военные выполнили задачи по огневому поражению целей и в полной темноте совершили несколько десантирований с выходом на заданные координаты.
Водные преграды они преодолевали на легкобронированной технике.
Ранее сводное подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины успешно осуществило операцию высадки и взятия под охрану острова Змеиный в Черном море.
Также сообщалось, что пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.