Морпехи выполнили ночное десантирование

Морпехи в рамках масштабных учений Sea Breeze-2018 отработали ночное десантирование и преодоление водных преград на бронированной технике.

Морские пехотинцы в пятницу, 20 июля, выполнили ночное десантирование и преодолели водные преграды на бронированной технике в рамках масштабных учений Sea Breeze-2018.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные выполнили задачи по огневому поражению целей и в полной темноте совершили несколько десантирований с выходом на заданные координаты.

Водные преграды они преодолевали на легкобронированной технике.

Ранее сводное подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины успешно осуществило операцию высадки и взятия под охрану острова Змеиный в Черном море.

Также сообщалось, что пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.